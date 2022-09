Enigma Juventus, trovata la soluzione: “Del Piero presidente”

Come uscire fuori da questo momento di difficoltà? La Juventus deve assolutamente ripartire di slancio dopo la sosta del campionato di A.

Il bilancio della stagione fino a questo punto non si può certo dire positivo. In Champions League si rischia l’eliminazione nella fase a gironi, che non sarebbe certo una buona notizia non solo dal punto di vista sportivo, ma anche di quello economico. In campionato la squadra di Allegri sarà chiamata a rimontare le altre big, visto che in 7 giornate ha racimolato solo 10 punti.

C’è ancora tanto da migliorare e se da un lato le importanti assenze possono essere un alibi, dall’altro c’è una squadra che deve lavorare sodo per trovare i giusti equilibri. Ancora nulla è perduto, a novembre ci sarà la lunga sosta per i mondiali che si giocheranno in Qatar e a gennaio partirà di fatto un nuovo campionato nel quale – almeno questa è l’impressione, tutto sarà possibile.

Juventus, i tifosi vorrebbero del Piero in società

I tifosi chiaramente non sono soddisfatti del rendimento della loro squadra del cuore e mister Allegri è ritenuto il primo colpevole del momento di crisi. Al livornese viene imputata l’incapacità di dare un gioco brillante alla Juventus. Non sono però mancate anche le bordate alla dirigenza e molti supporters bianconeri si sono trovati d’accordo su un punto. Ovvero sulla voglia di vedere al timone del club torinese, o comunque all’interno della società, una bandiera come Alex Del Piero. Un giocatore che ha scritto delle pagine di storia della Juve e che rappresenterebbe una scelta sulla falsariga di quella fatta dal Milan con Maldini.

All’interno della società bianconera servirebbe qualcuno che vada a ricoprire un ruolo alla #Maldini nel #Milan! I tifosi sarebbe ben felici di vedere #DelPiero in dirigenza — Pistocchismo (@pistocchilover) September 20, 2022

Dato di fatto: l’involuzione negativa dei giocatori della #Juve con Allegri è sotto gli occhi di tutti. Il silenzio della società è controproducente, Arrivabene è un uomo-FIAT per controllare Agnelli ma non è competente di calcio. Io vorrei #DelPiero presidente ma vive in USA. https://t.co/96UYzvNu5W — Joyce (@JoyceCorb) September 20, 2022

Tuttavia in molti credono che tutto questo sia impossibile o comunque molto complicato, considerato che Del Piero vive negli Stati Uniti.