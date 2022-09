Juventus, l’esame è superato e i tifosi lo rimpiangono

Sono giorni di riflessione per la Juventus che priva dei suoi nazionali deve comunque pensare alle prossime sfide.

Non è affatto un momento favorevole per la squadra allenata da Massimiliano Allegri che in campionato è riuscita a conquistare solo 10 punti in sette partite e che in Champions League si ritrova lontana dalla qualificazione agli ottavi. Due sconfitte in due gare pesano anche a livello psicologico visto che per superare il turno non saranno consentiti altri passi falsi.

Il tecnico è il principale imputato di questo periodo negativo della Juventus e sui social si sta parlando molto del futuro della squadra. In tanti avrebbero voluto una decisione forte da parte della dirigenza. Ma il club non pare intenzionato a cambiare, anche se alla ripresa delle ostilità si aspetta senz’altro un repentino cambio di passo. E non solo da Allegri ovviamente.

Juventus, Rovella ha convinto tutti con la maglia del Monza

I tifosi e la dirigenza sperano che anche tanti calciatori riescano ad emergere e a dimostrare il loro valore. Specie a centrocampo, il reparto che più di altri pare essere in sofferenza. Tant’è che in tanti hanno sottolineato come potrebbe essere stato un errore per la Juventus cedere in prestito Rovella. Il mediano ex Genoa domenica con la maglia del Monza è stato un grande protagonista, la sua è stata una partita decisamente positiva. Aveva senz’altro tanta voglia di mettersi in mostra contro i suoi ex compagni. La prova di Rovella è stata sottolineata da tanti anche su Twitter, chiedendosi se un giocatore del genere non avesse fatto comunque comodo ad Allegri in questa stagione.

Oggi #Rovella ha surclassato #Paredes, ma era troppo acerbo per restare alla #Juventus. — Milena (@MileTrecarichi) September 18, 2022

Qui per dirvi che #Rovella correva il doppio dei nostri, ma intanto la preparazione l'ha fatta da noi. Forse perché quando stai bene di testa anche le gambe girano il doppio? — SandroS (@SandroS1915) September 18, 2022