Juventus, stangata UFFICIALE Di Maria: la decisione del giudice sportivo

Dopo l’espulsione del Fideo ecco il verdetto UFFICIALE e quante gare dovrà saltare l’esterno argentino pupillo di Allegri.

Di Maria è stato espulso nella partita poi persa dai bianconeri contro il Monza. Un gesto che non è passato indifferente al direttore di gara che ha mostrato il rosso al campione argentino. Una tegola non indifferente per Allegri vista già la difficile situazione dei risultati in campo.

Oggi è infatti arrivato il verdetto definitivo e ufficiale su quante partite dovrà saltare il ‘Fideo’ per squalifica. Un rosso che costa una perdita non indifferente in un momento cruciale per la Juventus, decisamente in difficoltà di risultati.

Di Maria ritorna nel derby | Verdetto ufficiale

Il Fideo dovrà saltare Bologna e Milan partita tornando a disposizione per il Torino il prossimo 15 ottobre. Una brutta tegola per la Juventus ma più in generale per Allegri che adesso dovrà privarsi del talentoso esterno per due partite.

La volontà dei bianconeri ma più in generale di mister Allegri è di rialzarsi subito dopo le diverse sconfitte che hanno leggermente compromesso l’andamento in Champions ma anche la posizione dai vertici della classifica. Nulla è ancora perduto ma c’è bisogno di uno scossone immediato. Pertanto sbagliare ancora sarà inammissibile. Purtroppo per X partite bisognerà fare a meno del Fideo che però ha già chiesto scusa ai tifosi con un lungo post sul suo profilo Instagram. Ora c’è solo tempo di lavorare sul campo raggiungendo i risultati e diamo per scontato che Di Maria ritornerà più carico che mai per fare la differenza sul campo insieme ai suoi compagni.