Allegri-Juventus e l’esonero entro il 31 ottobre: l’indizio che svela l’enigma

Allegri-Juventus, la società ha confermato il tecnico dopo la sconfitta con il Monza ma tutto dipenderà dai prossimi risultati.

Massimiliano Allegri è sul banco degli imputati. E vi resterà almeno fino a quando sul piano tecnico non ci sarà quella svolta che sia società che tifosi attendono da tanto, troppo tempo. Non si può affermare, infatti, che l’inizio di stagione della sua Juventus sia positivo. I bianconeri avevano cominciato con una vittoria rotonda e beneagurante contro il Sassuolo in campionato ma era solamente un’illusione: le cose non sono cambiate. Nelle gare successive sono venuti a galla i vecchi difetti, quelli che un anno fa non hanno consentito a Madama di tornare a lottare per lo scudetto e fare strada in Champions League.

Dopo l’assurda sconfitta di domenica scorsa a Monza, la seconda di fila dopo lo scivolone interno con il Benfica in coppa – k.o. che potrebbe seriamente pregiudicare il percorso della Juve verso la fase ad eliminazione diretta – la dirigenza si è presa qualche ora per valutare. Ed alla fine ha deciso di confermare l’allenatore livornese, il cui futuro verrà discusso anche all’interno del Consiglio d’amministrazione che avrà luogo nei prossimi giorni.

Allegri-Juventus, l’allenatore dovrebbe restare in sella almeno fino a novembre

La domanda che si pongono in tanti è fino a quando la Juventus è disposta ad “aspettare” Allegri. Un indizio importante lo regalano i bookmaker, convinti che almeno fino al 31 ottobre ci siano residue possibilità che il tecnico dei cinque scudetti di fila venga rimosso dal suo incarico. Non a caso quotano la sua permanenza a 1,60. E se l’esonero dovesse concretizzarsi? Il principale candidato ad ereditarne il posto è Paolo Montero, attualmente sulla panchina dell’Under 19 bianconera. Un’eventuale promozione dell’uruguaiano è bancata a 4,00. Subito dopo troviamo Zinedine Zidane (6,50) e Thomas Tuchel (10,00). Più improbabili invece le soluzioni Landucci (15,00), Paulo Sousa e Mauricio Pochettino (20,00).