TV PLAY | Conte-Juventus: “Contatto ufficiale”. Doppio avvicendamento

Calciomercato Juventus, la candidatura di Antonio Conte assume sempre più consistenza con il passare delle ore. C’è il contatto.

Con il passare delle settimane, la panchina di Max Allegri è diventata sempre più traballante. La sconfitta dell’U-Power Stadium contro il Monza potrebbe aver sancito un primo vero turning point, anche perché maturata pochi giorno dopo il capitombolo interno contro il Benfica che ha ridotto sensibilmente le chances qualificazione di Vlahovic e compagni.

Il CDA in programma il 23 settembre assumerà una valenza importante anche sotto questo aspetto, ma è piuttosto difficile pensare che il futuro della panchina della Juve non sia una tematica che abbia attraversato il quartier generale bianconero. Agnelli, almeno a parole, ha confermato il tecnico livornese, ma la posizione di Nedved – che da tempo sta spingendo per l’esonero del tecnico livornese – sta prendendo sempre più quota. E dunque, occhio al ventaglio di nomi per il possibile erede di Max, con l’eventualità di un addopa avvicendamento che avrebbe assolutamente del clamoroso.

Juventus, Montero e Conte per il dopo Allegri: cosa sta succedendo

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it, a TV PLAY, Tancredi Palmeri ha paventato la possibilità di una soluzione ad interim che prevedrebbe la “promozione” di Montero come soluzione ad interim fino a giugno, per poi lasciare il posto al ritorno di Antonio Conte, il cui contratto con il Tottenham scade proprio nel 2023. Ecco quanto riferito da Palmeri: “La tendenza sarebbe andare con un interim che vedrebbe favorito Montero per poi riportare Antonio Conte a Giugno. C’è stato il contatto, e la risposta non è stata“no grazie. Come pagarlo? Uno ragiona anche pensando alla svalutazione che sta avvenendo dei giocatori. Chi spende di meno spende di più”.