Calciomercato Juventus, ‘tempesta‘ Tuchel: offerta accettata

Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna su Tuchel, ex tecnico del Chelsea. Ci sarebbe già il sì per la nuova panchina.

Adesso Tuchel è già pronto a ricominciare. Dopo il fulmine a ciel sereno del suo esonero dal Chelsea, ricordiamo che il tecnico tedesco alla guida dei blues è riuscito a conquistare una Champions League, adesso, è già pronto a ripartire.

Data l’attuale situazione di Allegri, si è parlato – a lungo – di un suo possibile arrivo proprio sulla panchina della Juventus. Da ‘Todofichajes’, però, si è parlato di un’altra pista molto più concreta. Trattasi della panchina del Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, Tuchel dice sì al Bayern

Dalla Spagna sono quindi sicurissimi. In caso il Bayern non dovesse più raggiungere i risultati sperati, Tuchel sarà prossimo allenatore dei bavaresi. Non solo una beffa per i bianconeri ma anche per l’attuale allenatore del club tedesco.

Tuchel senza dubbio ha tutte le caratteristiche per fare la differenza, un palmares di tutto rispetto per essere già mister di un club prestigioso e assolutamente titolato come il Bayern Monaco. La sua volontà è quindi chiara, così come quella della dirigenza. Lui, quindi, potrebbe essere il nuovo allenatore di De Ligt, ex bianconero che adesso è uno dei pezzi forti della nuova squadra. Ma in tal senso la Juventus è stata sicuramente precisa nel “dichiarare” il futuro della propria panchina. Si continua con Allegri e in caso di ulteriori problemi si prenderà un traghettatore per poi puntare, eventualmente, in un futuro su Gasperini.