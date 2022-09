Calciomercato Juventus, “Allegri mi voleva con Vlahovic”: si svela tutto

Calciomercato Juventus, le parole dell’ex non lasciano dubbi sulle volontà del mister. Svelati tutti i dettagli.

L’ex bomber bianconero Alvaro Morata svela dettagli abbastanza importanti su Allegri. Stando infatti all’attaccante spagnolo, il mister aveva una volontà specifica per questa stagione.

In un’intervista a ‘El Larguero’, Morata svela una volontà di Allegri. Infatti il mister toscano lo avrebbe voluto ancora alla Juventus al fianco di Dusan Vlahovic. Questo, in sostanza, sarebbe stato il potenziale attacco della Juventus richiesto da Allegri.

Morata svela le volontà di Allegri

Un futuro che purtroppo non si è rivelato. Allegri aveva un idea precisa sul possibile attacco di questa stagione ma alla fine è stato impossibile riscattare l’ex numero 9 bianconera, ora all’Atletico Madrid.

Sicuramente un attacco collaudato visto l’attuale situazione che non vede avvicinare, quanto si spera, Vlahovic alla porta. Allegri voleva un attacco preciso, con i due bomber insieme già da subito. Sostanzialmente un fase offensiva decisamente esperta. Purtroppo in questo momento la Juventus dovrà fare a meno di Alvaro ma i nuovi attaccanti daranno comunque il loro contributo sotto porta. C’è da dire che non è un momento roseo per i bianconeri, troppi pochi gol ma soprattutto mancano i risultati. Adesso bisognerà rispondere sul campo cambiando qualcosa, in primis l’approccio alle gara. Spesso i bianconeri giocano solo un tempo e poi nel secondo di perdono. Allegri dovrà lavorarci su questo fattore, tenendo in considerazione che non sarà più possibile perdere punti lungo la strada.