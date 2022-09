Calciomercato, la Juve sul nuovo Neymar: offerta da 15 milioni

Calciomercato Juventus, bianconeri guardano al futuro e puntano la nuova stella. Offerta incredibile per il talento.

La Juventus guarda al futuro e punta i talenti del domani. Come sappiamo i bianconeri, nonostante i risultati certo non soddisfacenti, hanno necessità di rifondare. Vincere oggi ma soprattutto guardare anche al domani.

Stando infatti a ‘MundoDeportivo’, la Juventus avrebbe presentato un’offerta da 15 milioni al club brasiliano: Atletico Paranaense. In ballo ci sarebbe il cartellino per il 17enne attaccante Vitor Roque, talento già in patria paragonato a Neymar.

Calciomercato Juventus, tentazione brasiliano | Il club non lo cede

Immediata, purtroppo, la riposta del club brasiliano. Un no secco per il passaggio dell’attaccante. Vitor Roque è quel tanto che già in patria sta stupendo tutti i tifosissimi dei talenti del futuro. Un predestinato per molti e l’entourage bianconero c’ha visto lungo tentando già l’assalto con un’offerta di 15 milioni. Proposta, purtroppo, rimandata al mittente.

Infatti il club non intende assecondare le richieste del club bianconero essendo un gioiellino da preservare. Probabilmente bisognerà aumentare la proposta. Ma per un 17enne è sempre un azzardo. Purtroppo con Kaio Jorge non ci sono ancora state risposte in merito. Anche lì si parlava di un talento che per il momento, almeno in Italia, complice anche i tanti infortuni che l’hanno tenuto fuori dal campo, si è rivelato inespresso. La Juventus però non demorde e guarda al futuro ma bisognerà modificare l’offerta. 15 milioni per il momento non bastano. Allegri vuole ritornare sui suoi passi non facendo scivolare definitivamente la stagione, per ora molto complicata. Qualche acquisto importante potrebbe essere la soluzione per gennaio.