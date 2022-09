Calciomercato, Juventus a bocca asciutta: ha aperto al rinnovo

Calciomercato, l’attaccante cercato in estate dai bianconeri vorrebbe prolungare il contratto e restare in Inghilterra.

C’è stato un momento, lo scorso agosto, in cui sembrava che la sua strada e quella della Juventus fossero destinate ad incrociarsi. Massimiliano Allegri aveva richiesto un centravanti che vantasse buona tecnica e grande esperienza internazionale per affiancare Dusan Vlahovic. Si pensava che il prescelto fosse lui, Roberto Firmino, arrivato all’ultimo anno di contratto con il Liverpool. E ormai non più titolare fisso dopo l’acquisto dell’attaccante uruguaiano Darwin Nunez. Un corteggiamento che è andato avanti per qualche giorno, ma poi il brasiliano ha deciso di restare alla corte di Jurgen Klopp.

Liverpool, d’altra parte, gli è entrata nel cuore e non se l’è sentita di abbandonare quella che è diventata casa sua. Cambiò subito obiettivo anche la Juventus, che a distanza di qualche giorno, dopo i tentennamenti di Memphis Depay, ha virato su Arek Milik. Una scelta azzeccata, se consideriamo che il polacco ex Marsiglia ha inciso fin dalla prime uscite.

Calciomercato, Firmino non vuole lasciare Liverpool

E Firmino? Malgrado il minutaggio continui ad essere ridotto, avrebbe fatto intendere in una recente intervista di voler firmare il rinnovo con i Reds. Da gennaio sarà libero di trattare con qualsiasi squadra ma a quanto pare la sua volontà è quella di prolungare. L’ha detto chiaramente davanti ai media ufficiali del club inglese, quando gli è stato chiesto di formare un’ipotetica squadra di calcetto formata da cinque giocatori con cui ha condiviso e condivide lo spogliatoio del Liverpool. Uno di questi è Mohamed Salah: “Il mio desiderio è quello di continuare a giocare insieme a lui ancora per anni”, ha spiegato Firmino.