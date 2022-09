Calciomercato Juventus, intrigo Locatelli: “magia” brasiliana in due mosse – VIDEO

Calciomercato Juventus, intrigo Locatelli: il possibile addio del centrocampista italiano spianerebbe le porte al brasiliano.

L’atmosfera in casa Juventus vive una spasmodica fase di attesa, con il CDA in programma il 23 settembre che potrebbe sancire in maniera definitiva, almeno a stretto giro di posta, il futuro di Max Allegri. Nel caso in cui dovesse essere portata avanti la linea di Agnelli ed Arrivabene, il tecnico livornese sarà chiamato a risollevare una situazione che ora come ora appare piuttosto complicata.

Non è di certa passata inosservata poi, la confessione fatta da Allegri a Sconcerti, in cui tra i tanti temi affrontati si è passata in rassegna anche la “questione” Locatelli, definito dallo stesso allenatore bianconero “un panchinaro”, a centrocampo completo. Dopo una stagione di apprendistato, tutto il mondo Juve si attende una risposta importante dal “Loca”, per il quale il club piemontese ha deciso di staccare un assegno complessivo da oltre 40 milioni. L’estate scorsa l’ex centrocampista del Sassuolo ha rifiutato la proposta dell’Arsenal pur di vestirsi di bianconero: non è escluso, però, che i Gunners possano tentare un nuovo affondo nei prossimi mesi, provando ad ingolosire Cherubini con un’offerta allettante.