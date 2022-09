Juventus, post Allegri infuocato: offerta rifiutata

Calciomercato Juventus, un segnale concreto per il possibile futuro in bianconero. Il rifiuto è già un verdetto.

Da ‘CaughtOffside’ arriva un importante novità sul futuro di un tecnico accostato già alla panchina bianconera. Si tratta di Mauricio Pochettino, tecnico argentino ex Psg che adesso avrebbe già rifiutato la possibilità di sedere sulla panchina del Nizza. Il motivo sarebbe uno soltanto.

Infatti nonostante l’ottima offerta fatta dai francesi al tecnico argentino, attualmente senza squadra, dopo l’esonero dal Psg, non avrebbe convinto lo stesso che è in attesa di un offerta ancora più importante. Indizio che potrebbe dire Juventus? Non ci è ancora dato saperlo ma è anche vero che il nome dell’argentino è già stato più volete accostato alla Juventus.

Juventus, Pochettino rifiuta il Nizza e aspetta i bianconeri

Certamente l’esperienza del tecnico sarebbe ideale per la Juventus. Un palmares di tutto rispetto che recentemente l’aveva visto anche arriva in finale di Champions League alla guida di una squadra certamente forte ma non ai livelli assoluti delle big d’Europa, trattasi del Tottenham. Pochettino, infatti, avrebbe già necessità di cambiare aria dopo la non certo perfetta parentesi francese a guida del Psg. L’argentino aspetterebbe offerte importanti e quindi non se la sentirebbe di ripartire dal Nizza.

Squadra che gli avrebbe già proposto un contratto importante. Il motivo potrebbe essere proprio legato al fatto della Juventus. Come sappiamo la squadra di Agnelli non intende cambiare la guida tecnica in corso e quindi ciò vorrebbe solo dire posticipare a giugno. Pochettino starà, realmente, aspettando la Juventus o altre squadre? Solo il tempo potrà dircelo ma è anche vero che, adesso, il segnale è lampante.