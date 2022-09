Nuovo tecnico della Juventus, la rivelazione è UFFICIALE

Juventus, svelata UFFICIALMENTE in conferenza stampa tutta la verità riguardante le voci di mercato che parlavano del nuovo tecnico.

Il nuovo tecnico del Brighton, De Zerbi, ai microfoni di ‘Sussex Live’ ha parlato delle voci di mercato che l’avevano visto molto vicino alla panchina della Juventus al posto di Allegri, svelando tutta la verità.

Stando infatti al tecnico italiano, “Non ci sono state altre vere opportunità da parte della Juventus o di altri club” nei suoi confronti, pertanto ha smentito ufficialmente qualsiasi voce che lo vedeva vicino alla panchina dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, De Zerbi precisa | “Non ci sono state vere opportunità”

E poi il nuovo tecnico del Brighton ha precisato: “A volte scrivono molto sui giornali ma questo non significa che tutto quello che c’è scritto sia vero. Ci sono state molte voci ma non c’era nulla di concreto in realtà“.

Una sentenza ufficiale che, dunque, allontana qualsiasi rumor sul possibile nuovo allenatore dei bianconeri. De Zerbi era uno di quei nomi molto più vicini di altri che sentiamo tutti i giorni, questo per far capire come la dirigenza sia realmente decisa a continuare con Allegri e, in caso di situazione in caduta libera, probabilmente, l’opzione preferita dalla dirigenza sarà veramente quella di un traghettatore. Tutto questo però è solo eventualità, visto che in questo momento mister Allegri risulta ancora saldo sulla panchina e alla ricerca del riscatto immediato sul campo. Non ci resta che scoprirlo nella prossime partite, già il prossimo test di campionato sarà molto importante sotto questo punto di vista.