Juventus, 9 nomi per il triplo colpo: la rivoluzione è già partita

Juventus, sono 9 i nomi per tre colpi che potrebbero esserci la prossima stagione. La rivoluzione in casa bianconera è partita

Rivoluzione in atto. Si pensa sempre al mercato. Obiettivi, nomi, indiscrezioni. O forse qualcosa in più. La Juventus, secondo TuttoSport in edicola questa mattina, ha in mente quelli che potrebbero essere gli innesti per la prossima annata. E non è comunque una novità viste quelle che dovrebbero essere pure le partenze. Serve gente nuova, fresca, che abbia fame e che possa garantire diversi anni a buoni livelli. E siccome già qualcuno è certo di andare via l’anno prossimo perché ormai il suo tempo dentro la Vecchia Signora è finito, allora è normale cominciare ad andare a capire quelli che potrebbero essere i volti nuovi.

Partiamo da tre fatti che sono palesi e che sono sotto gli occhi di tutti. Serviranno un difensore centrale, di sinistra possibilmente, un terzino sempre da quel lato, e un attaccante esterno che possa giocare sia a destra che dall’altra parte. Insomma, si sa quello che potrebbe essere.

Juventus, i 9 nomi per il triplo colpo

E allora seguiamo l’ordine che abbiamo dato prima e scopriamo quali sono i nomi secondo il quotidiano torinese. Partiamo dal difensore centrale quindi: Ndincka, 23 anni, dell’Eintracht Francoforte; Gabriel, 24 anni, dell’Arsenal; Igor, 24 anni, della Fiorentina. Passiamo più al terzino sinistro: Grimaldo, 27 anni, Benfica; Guerreiro, 28 anni, Borussia Dortmund; Bensebaini, 27 anni, Borussia Monchengladbach. Trasferiamoci adesso più avanti: Zaniolo, 23 anni, Roma; Pulisic, 24 anni, Chelsea; Traorè, 26 anni, Wolves.

Nomi che già sono stati accostati alla Juventus, nomi che potrebbero tornare evidentemente in maniera molto calda la prossima stagione. Perché Bonucci, Alex Sandro, Rugani, solamente per citarne alcuni, ormai sembrano davvero alla porta. Tanti saluti, è tempo di rinnovare.