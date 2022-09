Milan-Juventus, ansia Pioli: non solo Theo | Infortunio dell’ultim’ora

Milan-Juventus, oltre a Theo un altro titolare di Pioli è a rischio nella super partita a San Siro: tutti i dettagli.

Pioli rischia di perdere un altro titolare nella super sfida che vedrà il Milan campione d’Italia affrontare (in casa) a San Siro la squadra di Allegri. Dopo quello di Theo Hernandez, anche Tonali rischia di saltare la partita contro i bianconeri.

Un duro colpo per i campioni d’Italia che adesso rischiano di perdere un titolarissimo per la super sfida contro la Juventus, anche se, per fortuna, non si tratta di nulla di grave. Per Tonali si tratta di un problema muscolare che verrà tenuto sotto osservazione, senza forzare quindi una titolarità. Proprio per questo motivo, al suo posto, mister Pioli potrebbe schierare Pobega.

Milan-Juventus, Tonali a rischio per un problema muscolare | Al suo posto dovrebbe esserci Pobega

I bianconeri sono in un periodo decisamente delicato dal punto di vista dei risultati che tardano ad arrivare, anzi, non arrivano quanto sperato. Tanti infortuni ma poco continuità, con partite spezzate – letteralmente – da uno stato di forma non ottimale. Per questo match i bianconeri cercheranno di portare a casa punti preziosi contro i campioni d’Italia e lo faranno dopo la partita di Champions che non dovrà essere assolutamente sbagliata.

La qualificazione agli ottavi non è del tutto compromessa ma dopo le due sconfitte, prima con Psg e poi contro il Benfica, in casa, i bianconeri non possono permettersi di perdere altri punti preziosi. Pertanto dalle prossime partite l’obiettivo minimo sarà la vittoria anche se in casa dei rossoneri sarà tutt’altro che facile, nonostante le due – probabili – assenze preziose per Pioli.