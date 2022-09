Calciomercato Juventus, poker d’assi per il nuovo Cuadrado: 12 milioni in Serie A

La Juventus guarda al futuro e punta l’erede di Cuadrado. Un profilo che però non passa inosservato tra le big: tutti i dettagli.

Certamente uno dei ruoli da più potenziare in casa bianconera è quello dei laterali. Tanti giocatori sono finiti nel mirino della dirigenza torinese ma uno di questi potrebbe essere un giovane prodigio classe 2000. Si tratta di Fabiano Parisi.

Il giovane Parisi avrebbe tutte le caratteristiche per diventare l’erede perfetto di Cuadrado. Come scrivono da ‘Lalaziosiamonoi’ il difensore sarebbe già finito nel mirino delle tante big di Serie A, scatenando una vera e propria asta nei propri confronti. Viste le indubbie qualità tecniche.

Calciomercato Juventus, Parisi fa impazzire tutti | 12 milioni sul piatto

Per arrivare a chiudere il prodigio dell’Empoli ci vorranno almeno 10-12 milioni di euro. Tra i club interessati, oltre ai bianconeri, figurano anche i nerazzurri di Simone Inzaghi, Fiorentina e la Lazio.

Insomma, un profilo che metterebbe d’accordo tutti e che è già pronto (da subito) al salto di qualità nel calcio ai vertici. La Juventus vuole potenziare le fasce e dovrà certamente guardarsi intorno anche perché non è detto che Cuadrado possa continuare anche nella prossima stagione. Idem per quanto concerne i terzini, anche lì in fase di restauro. Insomma già l’acquisto di un italiano pronto da subito potrebbe garantire quell’upgrade necessario per la squadra di Allegri, adesso alla ricerca di risultati dopo un inizio di stagione totalmente inaspettato dal punto di vista della classifica.