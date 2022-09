Juventus-Zaniolo, il piano della Roma e il ribaltone che stravolge tutto

Juventus-Zaniolo, c’è il piano della Roma con il ribaltone che stravolge tutto. Contatti continui: ecco la situazione attorno al rinnovo

La Roma sta andando avanti secondo le informazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, seconda una direzione: quella di trovare un accordo con Zaniolo per il rinnovo del contratto. Colloqui continui con l’agente Vigorelli che però al momento non hanno portato a nessun passo avanti. Anche se, la sensazione, viste le intenzioni, è che si possa chiudere anche se la trattativa potrebbe essere lunga.

A breve sono previsti dei nuovi contatti e la questione economica pare decisamente in secondo piano, soprattutto perché da entrambi le parti sembra esserci la volontà di arrivare a un accordo. Zaniolo, sotto questo aspetto, sembra aver pronta la penna in mano per mettere nero su bianco. Una situazione che praticamente stravolge i piani della Juventus che, così come vi abbiamo riportato ieri, pensava all’esterno giallorosso per la prossima stagione, quando in seno alla società bianconera ci sarà una vera e propria rivoluzione.