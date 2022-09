La lesione del legamento crociato stravolge tutto: Juventus in attesa

La Juventus continua ad essere una delle squadre più chiacchierate riguardo le sue possibili mosse per le prossime sessioni del 2023.

Non sono bastati finora tutti gli acquisti messi a segno nel corso di quest’anno solare per riuscire ad essere protagonista. Da Vlahovic a Di Maria, e non solo, grandi nomi per rendere la squadra di Allegri più forte e competitiva. Eppure finora la Juventus ha deluso un po’ le aspettative, visti i risultati che sono maturati sia in serie A che in Champions League.

Ecco perchè non si esclude già qualche possibile ritocco nel mese di gennaio, con la priorità che sarà quella di puntellare l’organico magari con nuovi esterni difensivi. Ma anche in altri reparti, pensando al futuro e in particolar modo alla prossima estate, si preannunciano novità.

Calciomercato Juventus, Douglas Luiz non si muove prima dell’estate

C’è un giocatore che piace a diversi club italiani ed esterni, ovvero Douglas Luiz dell’Aston Villa. Calciatore che nel corso dell’ultimo anno è cresciuto davvero in modo esponenziale e per il quale pare che i villans abbiano rifiutato in estate un’offerta da parte dell’Arsenal di 25 milioni di sterline. Il suo futuro probabilmente sarà in un top club, con la Juve che continua a monitorare la situazione. Aspettando la prossima estate, perchè le possibilità che il mediano vada via a gennaio sono sempre meno, quasi vicine allo zero. Lo ha sottolineato anche Football Insider, spiegando come l’infortunio occorso al compagno di reparto Kamara (una lesione al legamento crociato) spinge di fatto l’Aston Villa a tenersi stretto il suo gioiello almeno fino alla fine della stagione.