Calciomercato, scambio con il Liverpool: si fa subito | Juventus al palo

Calciomercato Juventus, uno scambio che metterebbe al palo ai bianconeri. I due club potrebbero chiudere già in inverno.

Da ‘Fútbol Total’ si parla di uno scambio che metterebbe decisamente fuori strada i bianconeri. Due profili che già ad inizio mercato estivo sono stati accostati ai bianconeri, adesso, potrebbero trovare, entrambi, una sistemazione.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, sia Firmino che Depay, potrebbero finire protagonisti di uno scambio ai vertici nel mercato invernale. Infatti il Barcellona offrirebbe al Liverpool il cartellino di Depay per arrivare a chiudere l’attaccante brasiliano, Firmino. Scambio alla pari che potrebbe, come detto poc’anzi, chiudersi già nella sessione del mercato invernale.

Depay per Firmino | Scambio alla pari a gennaio

Proprio prima del gong finale, Depay è stato ad un passo dai bianconeri che per costi hanno poi preferito l’acquisto di Milik, per ora certamente risposte decisamente positive dal polacco. L’attaccante olandese però non è contento al Barcellona ed è per questo motivo che il club catalano potrebbe liberarsi di lui già nella finestra di gennaio.

Come detto poc’anzi, questo coinvolgerebbe un profilo che era già entrato d’interesse per i bianconeri, trattasi, appunto, di Firmino del Liverpool anche lui pronto ad una nuova avventura. I due club potrebbero raggiungere un accordo sulla base di uno scambio alla pari e mettere a posto quindi due giocatori desiderosi di cambiare aria. Una beffa per i bianconeri che li avevano cercati entrambi già nella appena trascorsa sessione di mercato estivo.