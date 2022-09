Calciomercato Juventus, Vlahovic all’Arsenal: arriva il verdetto definitivo

Calciomercato Juventus, il futuro di Vlahovic è deciso: arriva il verdetto definitivo sull’attaccante serbo adesso in bianconero

Più o meno un anno fa, prima che Dusan Vlahovic arrivasse alla Juventus dalla Fiorentina, si è parlato di un importante interessamento dell’Arsenal nei confronti del serbo. E soprattutto nei giorni scorsi le voci di un possibile ritorno di fiamma da parte dei Gunners sono tornate a riempire le pagine dei tabloid inglesi che hanno analizzato il momento tecnico ed economico della società bianconera per cercare di dare euforia alla tifoseria della squadra di Arteta. Insomma, voci, incontrollate in alcuni casi, che sono comunque state spente dal giornalista Fabrizio Romano sul sito caughtoffside.com

“Al momento non c’è assolutamente nulla tra Vlahovic e l’Arsenal. Non possiamo prevedere il futuro ma per ora non c’è nessun contatto diretto” ha scritto.

Calciomercato Juventus, verdetto definitivo su Vlahovic

Il verdetto quindi è definitivo e se l’Arsenal volesse davvero tentare un assalto a Vlahovic dovrà rimandare. Non ci sono possibilità infatti che il giocatore nel breve periodo si possa muovere da Torino: non solo per quello che è stato l’investimento della società di Agnelli ma anche per quelle che sono le caratteristiche tecniche del serbo che sicuramente ha qualità da vendere ed è centrale nel progetto non solo di Allegri, ma anche di tutti gli allenatori che potrebbero prendere il posto, qualora le cose andassero male, del livornese.

Una buona notizia per i tifosi della Juventus che possono decisamente tirare un sospiro di sollievo. Di dubbi in questo momento non ce ne sono e non ce ne saranno nemmeno per il prossimo periodo. Poi, chissà, tutto può davvero succedere. Ma non è questo il momento. Vlahovic è un punto fermo e rimarrà tale per diversi anni.