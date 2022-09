Ultim’ora Juventus, ennesimo infortunio: titolare KO

Ultim’ora Juventus: ennesimo infortunio, questa volta in Nazionale. Il titolare è ko. Lascerà il ritiro per tornare subito a Torino

Piove sul bagnato in casa Juventus. Ennesimo infortunio della stagione, questa volta in nazionale, che mette un titolare ko. Non si tratta di un problema di natura muscolare, ma di un trauma alla caviglia destra durante l’ultima sessione di allenamento. Un problema per Massimiliano Allegri, che aveva deciso, anche per via di quelle che sono state le sue prestazioni, di mandarlo quasi sempre in campo dal primo minuto.

Fabio Miretti s’è fatto male con l’Under 21 e tornerà a Torino nelle prossime ore. Le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore al J|Medical per capire la gravità dello stop e soprattutto capire se nella prossima gara di campionato contro il Bologna il centrocampista potrà essere a disposizione. Un centrocampo letteralmente decimato quello di Allegri.

Ultim’ora Juventus, infortunio per Miretti

Nove presenze in stagione per Miretti fino al momento: sette in campionato più le due in Champions League. Insomma, un punto fermo della squadra bianconera. Insomma, in un reparto dove i problemi abbondano, con Locatell e Rabiot fuori, e Pogba infortunato di lungo corso, un altro stop che mette sicuramente in difficoltà Allegri. Sperando che non sia nulla di grave. Vedremo.