Calciomercato Juventus, blitz per il nuovo de Ligt: i dettagli

By

I bianconeri guardano al futuro e puntare il “nuovo De Ligt”. Colpo che potrebbe stravolgere tutti i sistemi: i dettagli.

La Juventus guarda al presente e dopo l’addio di De Ligt, sogna un grande colpo per un giovane talento già consolidato. Si tratta di Evan Ndicka, abile centrale dell’Eintracht Francoforte con contratto in scadenza proprio al termine di questa stagione in corso.

Stando all’indiscrezione di ‘Tuttojuve.com’, la Juventus dopo l’addio di Chiellini e la cessione di De Ligt, necessita di un ennesimo rinforzo in difesa, laddove i centrali adesso scarseggiano. Si valuta infatti l’acquisto del già consolidato Ndicka che andrà proprio in scadenza a fine di questa stagione.

Calciomercato Juventus, Ndicka come erede di De Ligt

Il talentoso centrale è già un predestinato e potrebbe diventare, presto, un giocatore di livello mondiale. Proprio come fu come De Ligt. In tal senso i bianconeri vogliono arrivare prima degli altri, già tenendo ferma la volontà di acquistare il difensore a fine stagione. A facilitare il suo acquisto potrebbe, infatti, essere necessaria una cessione importante. Rugani è sempre sul mercato e adesso la sua partenza potrebbe diventare concreta soprattutto visti anche i pochi spazi a disposizione.

Un colpo che farebbe comodo anche ad Allegri che adesso conta sui già consolidati Bonucci e Bremer, ma ma la BB avrà bisogno di un ennesimo supporto. Il giovane classe 1999 potrebbe essere il profilo ideale. In Germania sta già trovando diversi consensi e pertanto i bianconeri vogliono bruciare le tappe, vincendo la concorrenza che sicuramente arriverà, data l’importanza del profilo in questione.