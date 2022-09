Calciomercato, Juventus-Griezmann: colpo di scena fulmineo

Calciomercato Juventus, occhi puntati sul talento francese. Adesso i bianconeri possono stupire ancora grazie al talento nel mirino.

Non solo Pogba. Proprio dalla Francia potrebbe arrivare un altro big della nazionale di Didier Deschampes. Si tratta dell’attaccante ex Barcellona, ora di ritorno all’Atletico Madrid, Griezmann.

Stando all’indiscrezione di Ekmer Konur, la Juventus starebbe valutando seriamente la candidatura del francese come prossimo attaccante bianconero. Un colpo di scena che riaccenderebbe le fiamme negli occhi dei tifosi, adesso, amareggiati dalla situazione no in campionato visti gli scarsi risultati di una stagione iniziata in salita.

Calciomercato Juventus, occhi puntati su Griezmann | Occasione dall’Atletico

Stando all’indiscrezione, la Juventus si iscrive tra le possibili candidate a monitorare l’occasione last minute, qualora appunto, l’Atletico dovesse aprire alla cessione definitiva dell’attaccante francese, talento anche della nazionale.

Un acquisto che metterebbe tutti d’accordo, compreso lo stesso compagno di nazionale Pogba che potrebbe rivedere Griezmann anche alla Juventus, idem per Rabiot altro pupillo proprio del CT della Francia. Insomma non ci resta che scoprire quali saranno le mosse di mercato dei bianconeri, consapevoli di andare incontro ad un possibile grande colpo a sorpresa. Atletico permettendo, anche se negli ultimi tempi Simeone sembra non tenere troppo in considerazione la titolarità dell’attaccante, dopo anche una lunga parantesi che l’ha visto protagonista con la maglia blaugrana del Barcellona di Xavi. In bianconero troverebbe sicuramente spazio e amici di lunga data. L’esperienza inoltre è quella giusta: phisique du role da top player indiscusso.