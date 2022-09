Calciomercato, Juventus sorpresa: 35 milioni per l’amico di Mckennie

Calciomercato Juventus, 35 milioni per portare in bianconero l’amico e collega di McKennie. Tutti gli aggiornamenti.

Per quanto ci siano adesso ben altri pensieri in casa bianconera, non è mai troppo presto o tardi per parlare di mercato. Soprattutto in momenti di difficoltà come quello attuale, contraddistinto anche dalla volontà di tifosi di assistere a nuovi approdi, oltre che al voler vedere qualche cambiamento interno, a partire da quello in panchina.

Quest’ultimo resta uno scenario difficile, non solo per il ricco e lungo contratto di Allegri ma anche per la fiducia che il club vorrebbe rinnovargli fino alla sosta per il Mondiale, dopo la quale si pondererà una decisione con ogni probabilità decisiva circa la sorte del tanto atteso e reclamato Max, il cui ritorno non è stato però ad oggi nobilissimo.

Calciomercato Juventus, il Chelsea spara alto per Pulisic

In attesa di novità su tale fronte, riportiamo gli ultimi scenari legati a quel calciomercato di cui detto sopra e in grado di ricoprire un ruolo di non snobbabile importanza all’interno del corpus di argomenti maggiormente caldi e seguiti dalla piazza, non solo juventina.

Quest’ultima è ben consapevole degli sforzi compiuti fin qui da Cherubini e colleghi ma non sdegnerebbe ugualmente nuove pedine che corroborino lo scacchiere e aiutino quest’ultimo nel risollevarsi da un momento delicato.

In particolare, non sfugga quanto raccolto da Calciomercato.com, a detta del quale lo scenario Pulisic resta ancora vivido. L’attaccante americano, amico e connazionale di McKennie, rappresenterebbe un non esile rinforzo per le fasce offensive della Vecchia Signora.

A Londra chiedono però 35 milioni di euro per il sì. Una cifra di certo non impossbile ma comunque importante e che per oggi ci porta semplicemente al dire che seguiranno aggiornamenti circa la posizione di un club attualmente interessato ma non ancora deciso sul come ed entro quando operare.