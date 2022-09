Calciomercato Juventus, piano anti-clausola: dopo Szczesny a costo zero

Calciomercato Juventus, bomba improvvisa dalla Spagna sul possibile acquisto dell’estremo difensore: i dettagli dell’operazione.

I bianconeri vigili anche sulle possibilità in difesa. In questo caso sull’estremo difensore. Stando infatti alle ultime indiscrezioni provenienti proprio dalla Spagna, da ‘Fichajes.net’, la possibilità di arrivare al campione dell’Atletico Madrid adesso sembra più concreta.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, Il portiere sloveno dell’Atletico Madrid, Oblak, non ha ancora rinnovato con i colchoneros e il suo futuro potrebbe essere lontano da Madrid. Una limpida occasione per i bianconeri che adesso valutano il post Tek.

Calciomercato Juventus, Oblak non rinnova con l’Atletico | Occasione dalla Spagna

Stando all’indiscrezione del portale spagnolo, qualora appunto Oblak decidesse di non rinnovare definitivamente il suo contratto con gli spagnoli, sarebbero ben tre le probabili destinazioni per il fenomenale portiere, considerato tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Sempre rimanendo nella Liga, in prima posizione, c’è il Barcellona. Il club di Xavi non si lascerebbe scappare questa opportunità, soprattutto a parametro zero.

Mentre già andando lontano dalla Spagna, il Bayern Monaco potrebbe essere il club più interessato per valutare un post Neur. Ma la cosa sorprendente e che a chiudere la lista dei tre possibili grandi club interessati ad Oblak c’è anche la Juventus. Proprio il club di Andrea Agnelli viene citato come uno dei più interessati all’acquisto dello sloveno. Una valutazione che si farebbe al fronte di avere un nuovo grande portiere tra i pali. In attesa di scoprire quale sarà la volontà dello stesso giocatore, non ci resta che sognare sperando nel grande colpo a parametro zero.