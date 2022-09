Calciomercato Juventus, Vlahovic-Bayern: colpo di scena BILD

Calciomercato Juventus, arriva dalla BILD il colpo di scena che ancora una volta mette le cose in chiaro sull’attaccante serbo

Nel corso di questi giorni, oltre alle voci sulla panchina della Juventus che l’anno prossimo potrebbe cambiare proprietario e ritornare ad essere di Antonio Conte, per una staffetta al contrario con Massimiliano Allegri, s’è parlato anche e molto spesso di diversi club che potrebbero essere interessati a Dusan Vlahovic, l’attaccante che la società bianconera ha preso lo scorso gennaio dalla Fiorentina. Smentite le voci sul possibile affondo dell’Arsenal, si è anche parlato e scritto di un possibile sondaggio del Bayern Monaco.

Anche in questo caso, però, i tifosi della Juventus almeno per adesso possono stare sereni e pensare al futuro con tranquillità e vedendo appunto l’attaccante serbo in maglia bianconera. A smentire le voci di un interesse tedesco nei confronti di Dusan ci ha pensato la BILD.

Calciomercato Juventus, smentite le voci sul Bayern

“Non è vero che il Bayern sia interessato a Vlahovic” ha scritto il giornalista del quotidiano tedesco Christian Falk. E questa è praticamente una sentenza perché a quelle latitudini le cose sul Bayern Monaco le conoscono bene. Assai bene, diremmo. Insomma, un’altra smentita e un altro punto a favore della Juventus in questo caso che nonostante i problemi finanziari non ha nessuna intenzione di cedere i prezzi pregiati di una rosa che sicuramente è importante, che ancora non ha espresso per nulla il proprio valore, e che deve tornare obbligatoriamente a vincere già da domenica prossima, alla ripresa della Serie A, quando ci sarà la sfida contro il Bologna.

Dusan è un punto fermo della Juve. E la Juve non ha nessuna intenzione di metterlo sul mercato. Certo, poi le dinamiche sono sconosciute e davanti ad un’offerta da capogiro che superi 100 milioni allora le cose potrebbero cambiare. Ma non sembra questo il momento.