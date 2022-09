Il ritorno di Conte alla Juventus: dietrofront in diretta

By

Calciomercato Juventus, si è parlato di un possibile ritorno di Antonio Conte a Torino. Tutti i dettagli della possibile operazione.

La situazione di Allegri sulla panchina bianconera è tutt’altro che stabile, anzi, per lungo tempo si sta parlando di un possibile sostituto e tra i nomi papabili è uscito proprio quello di un grande ritorno di Antonio Conte, ma quanto c’è di vero in questa possibilità? A svelare l’arcano ci ha pensato Tony Damascelli che ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha parlato delle voci sul possibile ritorno di Antonio Conte in bianconero.

Secondo infatti Damascelli la questione Conte bis ha già un verdetto: “Il tecnico del Tottenham alla Juve con questa proprietà non tornerà mai”.

Un verdetto assoluto che ha poi una spiegazione precisa: “Il rapporto con la famiglia Agnelli non permette un’operazione nostalgia. A Torino provano ancora del rancore per questa faccenda”.



Insomma, stando all’indiscrezione, il tentativo di riportare Conte con questa dirigenza, soprattutto con la proprietà Agnelli ai vertici, sembra decisamente improbabile visti ancora i rapporti certamente non buoni tra le parti. Ricordiamo infatti l’ultimo incontro a Torino con tanto di insulti dalle tribune. Rapporti tesi che non lasciano spazio a possibili fantasie di un Conte bis, anche se abbiamo imparato che nel calcio nulla è così scontato fino alla fine, dunque, nulla si può escludere a priori nonostante le difficoltà di rivedere l’attuale allenatore degli Spurs sulla panchina della sua ex squadra.