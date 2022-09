Juventus, Chiesa rientra subito: la nuova data sorprende tutti

Juventus, Chiesa sorprende tutti. Dopo la paura delle scorse settimane c’è la data del rientro in gruppo. Le ultime sull’attaccante

Federico Chiesa vede la luce in fondo al tunnel. Almeno stando alle informazioni che sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport. Uno spiraglio in questo momento anche all’interno della Juventus, che presto, e prima del Mondiale, potrebbe tornare a contare su quell’attaccante fermo dallo scorso mese di gennaio per l’infortunio al ginocchio che lo ha messo ko nella partita giocata all’Olimpico contro la Roma.

Nel mirino c’è il Milan: la gara contro i campioni d’Italia è in programma il prossimo 8 ottobre, e nello spazio di pochi giorni, a quanto si capisce, Chiesa potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo e magari andare in panchina proprio contro i rossoneri. Una situazione stravolta rispetto a quelle che erano le ultime indicazioni. Una situazione che potrebbe aiutare anche Allegri nel breve giro di posta. Sì, ovviamente Chiesa avrà bisogno di tempo per tornare quello di prima, soprattutto perché il ritmo partita si ritrova solamente giocando. Ma il fatto che già si possa pensare ad un suo impiego è decisamente un enorme passo in avanti.

Juventus, Chiesa torna subito

Si parlava di gennaio ormai, dopo il Mondiale, anche per non affrettare i tempi visto che sulla tabella di marcia, e questo è fuori discussione, ci sono stati dei problemi che hanno allungato quelli che di solito sono i tempi di recupero per un infortunio come quello subito all’Olimpico. All’inizio le cose andavano bene, poi la paura e lo stop forzato. Adesso sembra essere tutto tornato nella norma e anche Chiesa ovviamente freme dalla voglia di tornare in campo. Una luce in fondo al tunnel in questo momento nerissimo.