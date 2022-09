Calciomercato Juventus, epurato di nuovo: ‘ritorno’ a sorpresa

Calciomercato Juventus, eventuale ritorno a sorpresa ma che avrà già una nazione precisa da cui ricominciare. Tutti i dettagli.

Dopo la parentesi certamente non positiva, almeno per ora, nei minuti giocati, il brasiliano Arthur potrebbe già a gennaio trovare una nuova destinazione. Il classe ’96, infatti, prima del passaggio al Liverpool era vicino ad una squadra spagnola, il Valencia di Gattuso.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, adesso, il suo futuro, come scrivono da ‘Todofichajes’ potrebbe ritornare in Spagna. Propri così, il brasiliano avrebbe richieste sia dal Siviglia ma soprattutto un ritorno di fiamma da parte del Valencia.

Calciomercato Juventus, Arthur “ritorna” in Spagna | Duello Valencia e Siviglia per il brasiliano

A livello di risultati, la sua grande parentesi al Barcellona è stata la più efficace a livello personale ed è proprio in Spagna che il giocatore trovò la sua consacrazione. La Liga potrebbe dunque ritornare nel futuro del brasiliano che non sta vivendo certamente giorni felicissimi in Inghilterra. Usato pochissimo nel corso della stagione da Klopp, Arthur potrebbe già lasciare gli inglesi per ritornare laddove tutto è iniziato a livello professionale.

Come detto poc’anzi, l’ex Barcellona sarebbe sui taccuini di Siviglia e Valencia, squadre che avrebbero voluto già ingaggiarlo in estate ma i tempi non hanno permesso di trovare l’accordo convincente con i bianconeri. Le prossime sessioni di mercato, dunque, potrebbero essere quelle decisive per rivedere Arthur in Spagna in una delle due, possibili, nuove destinazioni. Valencia su tutte visto che segue il giocatore già dall’inizio dell’estate. Staremo a vedere chi sarà la migliore offerente.