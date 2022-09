Colpaccio De Gea: così la Juventus chiude l’affare

Colpaccio De Gea: la Juventus sarebbe pronta a cambiare portiere e avrebbe messo nel mirino lo spagnolo. Così si chiude l’affare

Il futuro di Szczesny alla Juventus non sembra essere per nulla scritto. Anzi, secondo le informazioni che arrivano dalla spagna e che sono state riportate da todofishajes.com, la società bianconera avrebbe già iniziato a muoversi per la prossima stagione, mettendo nel mirino il portiere spagnolo del Manchester United De Gea. L’estremo difensore adesso in forza ai Red Devils ha un contratto in scadenza il prossimo giugno – con opzione per un’altra stagione – ma da quelle parti, lo United, sembrerebbe intenzionato a prendere Oblak dell’Atletico Madrid, liberando in questo modo l’attuale titolare.

Potrebbe quindi essere un’occasione per la Juventus. Abituata, orma, a piazzare dei colpi a parametro zero, sicuramente anche importanti. Gli infortuni che questa stagione hanno colpito Szczesny non lasciano tranquilla la società bianconera, che vorrebbe sicuramene un portiere più affidabile sotto l’aspetto fisico.

Colpaccio De Gea, l’affare si chiude così

Secondo il portale spagnolo inoltre, De Gea, che avrebbe delle offerte importanti sia dalla Premier League ma anche dalla Liga, non disdegnerebbe affatto una sua possibile esperienza nel massimo campionato italiano. Bene, l’affare quindi si potrebbe fare soprattutto se Cherubini riuscisse a muoversi in anticipo rispetto alle concorrenti, magari chiudendo già a gennaio l’operazione, visto che la scadenza di contratto permette allo spagnolo di accordarsi con un altro club già sei mesi prima della fine naturale.

Una rivoluzione quindi anche tra i pali. Abbandonata la pista italiana che portava a Donnarumma – la sensazione è che il portiere non si muoverà per molto tempo da Parigi – la Juve cerca un estremo difensore per il futuro. Con De Gea che potrebbe essere il nuovo numero uno alla Continassa.