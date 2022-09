Calciomercato, si libera a zero: scintille Juve-Roma

Un vero e proprio derby tutto italiano per il terzino sinistro. La Juventus ha una nuova rivale per il giovane prodigio.

Non solo la Juventus su Ndicka. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, provenienti da ‘Tuttosport’, il laterale sinistro del Francoforte, proprio in scadenza con i tedeschi nel 2023, avrebbe anche le grinfie dello special one, José Mourinho.

Una stagione scintillante dal punto di vista del mercato, il club giallorosso ancora una volta vuole siglare un colpo importante, proprio come la Juventus. Ndicka rappresenta quell’opportunità da non farsi sfuggire, giovane e già decisivo. In scadenza con i tedeschi rappresenta il vero e proprio obiettivo dei bianconeri per il post Alex Sandro che molto probabilmente a fine stagione saluterà a parametro zero.

Calciomercato Juventus, duello ai vertici per Ndicka | C’è anche Mou

Il giocatore è un prodigio che, chiaramente, ha attirato l’attenzione dei due club italiani. Adesso è un vero proprio duello ai vertici della Serie A. Infatti Juventus e Roma potrebbero contendersi il difensore centrale andando a finire in una vera e propria asta. Certamente i bianconeri devo sistemare la difesa. Come detto poc’anzi il solo binomio Bonucci e Bremer non basta e dopo la partenza di Chiellini e poi di De Ligt, la Juventus ha nuovamente bisogno di un top player assoluto. Potrebbe essere il caso del giovanissimo prodigio che proprio in casa bianconera viene considerato l’erede designato di De Ligt, staremo a vedere cosa succederà e soprattutto Roma permettendo.