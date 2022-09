Treno perso per la Juventus: blitz per la firma

Calciomercato Juventus, adesso ci potrebbe essere il blitz definitivo per la firma che nutre un grande rimpianto per i bianconeri.

Stando infatti alla indiscrezioni provenienti dalla Francia, il futuro del centrale francese del Psg, Kimpembe, potrebbe essere ancora nella capitale francese.

Giusto ad inizio stagione il centrale era stato valutato dall’entourage mercato bianconero come potenziale sostituto di De Ligt che poi andato al Bayern Monaco. Come comunicano infatti i colleghi francesi di ‘Le10sport’, la dirigenza parigini starebbe già discutendo il potenziale rinnovo di contratto del giocatore.

Calciomercato Juventus, Kimpembe rimane al Psg | Possibile prolungamento di contratto

Un contratto che andrà in scadenza nel 2024 ma da Parigi vogliono già guardare avanti blindando un difensore che è comunque molto importante per la squadra francese. Stando infatti alle indiscrezioni è molto convincente l’eventualità di un ulteriore rinnovo che possa siglare definitivamente il difensore a Parigi per volontà del mister ma anche e soprattutto del giocatore stesso.

Uno smacco per i bianconeri che non possono più contare sui soli Bonucci e Bremer e valutano l’acquisto di un altro centrale. Rugani e Gatti permettendo ma sul primo c’è sempre la possibilità di una cessione a fine stagione. Insomma, in casa bianconera si va verso una rivoluzione che avrà comunque bisogno di innesti importanti, come lo poteva essere lo stesso Kimpembe che adesso, purtroppo, può considerarsi solo un treno perso. Staremo a vedere su cosa deciderà di investire la Juventus nel mercato di gennaio guardando, chiaramente, le possibili occasioni che il mercato europeo presenterà.