Calciomercato Juve e Milan, doppia offerta rifiutata: scelta la prossima destinazione

Calciomercato Juve e Milan, doppia offerta rifiutata: il giocatore avrebbe scelto già la sua prossima destinazione. Dubbi sciolti.

Ha rifiutato una doppia offerta in estate. Anzi, più che altro ha fatto sì che le squadre che lo volevano si allontanassero da lui: sette milioni di euro di ingaggio più un bonus alla firma per lui e per il suo agente. Insomma, Asensio, ha deciso di rimanere al Real Madrid un altro anno e andare a chiudere la sua esperienza con la maglia dei Blancos a fine contratto.

È andato anche contro quelle che erano state le indicazioni di Florentino Perez, che gli aveva detto di trovarsi una sistemazione e che soprattutto avrebbe accettato tutte le offerte: dai 20 ai 30 milioni di euro ogni cifra sarebbe andata bene. Ma l’intenzione evidente del giocatore è stata quella di arrivare alla fine del proprio contratto, così da mettere nero su bianco l’anno prossimo chiedendo di più di stipendio. Strategia voluta anche da Mendes, il suo procuratore.

Calciomercato Juve e Milan, Asensio ha scelto

Ora, Asensio, così come riportato da elnacional.cat, ha rispedito al mittente le offerte di Milan e Arsenal la scorsa estate. E secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna avrebbe già preso una decisione sul suo futuro. Anche la Juventus ovviamente, che ha cercato il giocatore in tempi non sospetti, sarebbe tagliata fuori da questa indicazione: il fantasista maiorchino vorrebbe infatti rimanere a giocare nella Liga. E i club che sono interessati a lui sarebbero già parecchi. Insomma: Juve e Milan bruciate. Così come le altre squadre di altri Paesi. Vuole la Spagna.