Calciomercato Juve e Roma, lo hanno messo spalle al muro: erede designato

Calciomercato Juve e Roma, lo hanno messo spalle al muro: l’erede è designato ed ecco aperta la possibilità di addio

Si potrebbe muovere qualcosa prima della prossima estate. Anche perché il prossimo 30 giugno il contratto del giocatore scadrà e allora ecco che se ne potrebbe andare via a parametro zero. Anzi, sicuramente andrà via, ma l’Aston Villa sembra essere intenzionato a perderlo senza guadagnarci nulla ed è per questo motivo che per Douglas Luiz si potrebbero aprire le porte di un addio già nel prossimo mese di gennaio.

C’è anche un altro motivo in tutto questo. La squadra di Premier League lo ha praticamente messo con le spalle al muro visto che ha trovato l’erede. Un pupillo di Gerrard, pronto a cambiare campionato già nei prossimi mesi nonostante un contratto fino al 2025. Ma l’avvio di stagione per Kamara dei Rangers non è stato dei migliori. E allora i Villans potrebbero far scatenare l’effetto domino.

Calciomercato Juve e Roma, Douglas Luiz subito

Douglas Luiz in questo mod infatti avrebbe ancora meno possibilità di giocare nel corso della stagione. E stare un anno intero a guardare non è quello che ognuno desidera. Ecco perché potrebbe pure lui spingere per una cessione nella prossima sessione di mercato. Sul giocatore, così come vi abbiamo raccontato nel corso di questi mesi, la Juventus ci ha messo gli occhi, andando praticamente a seguire l’interesse della Roma di Mourinho che già lo scorso gennaio ci aveva fatto un sondaggio. Asta in Serie A quindi? No, difficile, soprattutto perché sul brasiliano, a quanto riporta teamtalks, c’è l’interesse concreto e reale dell’Arsenal di Arteta che avrebbe anche il gradimento del giocatore. Vedremo come andrà a finire questa operazione. Ma la cosa certa è che la Juve monitora con enorme interesse.