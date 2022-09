Calciomercato, sfida Juve-Milan: colombiano da sballo in Serie A

Calciomercato Juventus, un derby d’Italia per il giocatore colombiano. Adesso c’è la volontà di arrivarci da subito.

Un autentico derby italiano per il bomber dell’Atalanta, Luis Muriel. Giocatore che come movenza ricorda il cosiddetto Ronaldo il “fenomeno” e che adesso potrebbe trovare nuova casa o a Milano o, appunto, in quel di Torino.

Stando infatti all’indiscrezione di ‘Ekrem KONUR’, Juventus e Milan starebbero seguendo attentamente i movimenti di Luis Muriel. Il bomber dell’Atalanta potrebbe diventare un osservato speciale e probabilmente un target per il mercato di gennaio. Certamente un attaccante che non ha bisogno di presentazioni.

Calciomercato Juventus, Muriel osservato speciale | Juventus e Milan in contatto

Luis Muriel è una certezza. Giocatore indiscutibile sotto porta che adesso potrebbe liberarsi dal suo contratto con l’Atalanta. I due big club di Serie A vogliono arrivare al giocatore che adesso potrebbe dire addio alla Dea dopo tanto tempo. Come detto poc’anzi, il giocatore si liberebbe ad un prezzo più che accessibile.

Rinforzo decisamente importante per i bianconeri che potrebbero valere della tecnica del colombiano per rinforzarsi a livello offensivo. Un giocatore che non passa inosservato ance in casa rossonera, i neo campioni d’Italia voglio consolidarsi definitivamente e potrebbero tesserare Muriel per permettere un ulteriore upgrade sulle avversarie. Staremo dunque a vedere chi avrà la meglio tra i due big club di Serie A, sempre consapevolmente anche in base alla scelta dello stesso giocatore.