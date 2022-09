Calciomercato Juventus, nuovo gioiello per la trequarti: ha già detto sì

Calciomercato Juventus, un pupillo della Premier League avrebbe già aperto alla possibilità di vestire bianconero: tutti i dettagli.

Il gioiellino del Chelsea, Christian Pulisic, avrebbe aperto alla possibilità di diventare un nuovo giocatore della Juventus.

Come infatti viene riferito da ‘Fichajes.net’, per la gioia di mister Allegri, arrivano ulteriori conferme su un gradimento del giocatore Christian Pulisic al possibile trasferimento alla Juventus. L’esterno di origine americana, che al Chelsea non sta certamente trovando lo spazio desiderato, avrebbe già dato il suo sì ad un’eventuale proposta dei bianconeri che però non è stata presentata ancora in maniera ufficiale.

Calciomercato, Pulisic dice sì alla Juventus

Un colpo di scena certamente gradito da Allegri che quindi potrebbe avere come rinforzo un giocatore certamente non indifferente. Pulisic aprirebbe dunque al possibile passaggio in bianconero per la gioia anche del compagno di nazionale McKennie che ritroverebbe quindi un altro americano vestire la maglia della Juventus.

Pulisic al Chelsea non sta trovando certamente lo spazio desiderato, poche presenza da titolare potrebbero quindi convincerlo al trasferimento nel campionato italiano alla guida di Allegri per riportare la Juventus in alto in classifica, viste le recenti, certamente non esaltanti, prestazioni dei bianconeri. Come detto poc’anzi, però, non c’è ancora un’offerta ufficiale dei bianconeri che però potrebbe non tardare ad arrivare. Nel frattempo dunque non ci resta che aspettare ulteriori novità del caso. In attesa che si sblocchi definitivamente l’operazione.