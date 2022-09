Calciomercato, Juventus KO: la clausola fa saltare il banco

Il ritorno in campo è imminente, ma gennaio non è così lontano e le voci di calciomercato della Juventus continuano a susseguirsi.

In questa prima parte della stagione la formazione di Allegri ha incontrato diverse difficoltà, nonostante i tanti acquisti effettuati che hanno senz’altro elevato lo spessore tecnico della squadra. In ritardo in campionato con sole due vittorie all’attivo, in Champions invece si rischia grosso dopo aver perso le prime due gare su due. Serve insomma una svolta, a partire dalla prossima partita contro il Bologna.

Nel frattempo la dirigenza starà già senz’altro pensando alle prossime sessioni di calciomercato, quelle del 2023. Non è da escludere che a gennaio possa essere inserito qualche altro tassello, allo stesso tempo è logico pensare anche ai colpi da mettere a segno durante l’estate.

Calciomercato Juventus, rinnovo e clausola super per Williams

I bianconeri cercano già l’erede di Di Maria, che alla fine dell’anno potrebbe lasciare Torino visto che ha il contratto in scadenza. E sono stati già fatti tanti nomi importanti, da Traorè a Zaniolo. C’è però un altro nome che è stato recentemente accostato alla Juventus ed è quello di Nico Williams, talentuoso calciatore del Bilbao che si sta mettendo in mostra con la sua squadra di club ma anche con quella della nazionale spagnola. Come ha scritto calciomercato.it proprio l’interesse delle big d’Europa nei suoi confronti spingono il Bilbao ad offrire un rinnovo al suo gioiello con una nuova alta clausola rescissoria. Quella attuale di 50 milioni di euro (contratto fino a giugno 2024) infatti potrebbe non spaventare chi vorrà aggiudicarsi un talento simile. Difficile dunque per la Juventus cercare di arrivare a questo calciatore.