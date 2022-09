Calciomercato Juventus, Allegri lo vuole a tutti i costi: doppia opzione d’acquisto

Calciomercato Juventus, Allegri lo vuole a tutti i costi e la società è pronta ad accontentarlo: doppia opzione d’acquisto

Allegri lo vuole a tutti i costi. Convinto che sia un elemento in grado di risollevare le sorti della sua squadra. Anche perché, lo stesso tecnico, ha confermato nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera qualche settimana fa che ci sono degli evidenti e importanti problemi sugli esterni. Di conseguenza c’è da intervenire e anche presto per riuscire a trovare una soluzione.

C’è già l’obiettivo. C’è già il giocatore che secondo il tecnico è in grado di fare questo: parliamo di Grimaldo, ex Barcellona adesso al Benfica, che praticamente è visionato in questo momento da mezza Europa. Ma secondo le informazioni riportate da ElNacional.cat, è la formazione bianconera quella favorita per prendere il giocatore che ricordiamo il prossimo 30 giugno è libero.

Calciomercato Juventus, doppia opzione Grimaldo

Dalla Catalogna fanno un punto della situazione tagliando praticamente fuori quelle che potrebbero essere le intenzioni del Barcellona: Laporta aveva tentato un approccio per riportare Grimaldo in Spagna la scorsa estate ma i 35 milioni richiesti dai portoghesi lo avevano spaventato. Ora le cose sono cambiate anche perché il giocatore non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto. E la Juve potrebbe anche decidere di prenderlo a gennaio pagando un indennizzo ridicolo al Benfica che, pur di non perderlo completamente a zero qualche mese dopo, potrebbe accettare la cosa.

Questo è lo scenario che ipotizzano in Spagna e dando ormai per certa anche la destinazione italiana del 27enne: con l’addio sicuro di Alex Sandro la Juve ha bisogno di un terzino sinistro e Grimaldo è quello scelto. Sarà bianconero quasi sicuramente. Ci sono solamente da capire i tempi di questo nuovo innesto.