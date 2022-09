Calciomercato, ribaltone in panchina: ritorna alla Juventus

Calciomercato Juventus, in caso di cambio in panchina potrebbe avvenire anche un clamoroso ritorno: tutti i dettagli.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’estero, dal portale ‘www.juvefc.com’, si parla di un clamoroso ritorno in caso di cambio in panchina. Stiamo parlando di un giocatore che è stato preso per poi rimanere davvero pochissimo in bianconero. Si tratta di Zakaria.

Stando all’indiscrezione infatti, in estate, qualora dovesse muoversi in panchina bianconera e soprattutto dovessero non arrivare i risultati sperati da mister Allegri, è possibile che qualcosa possa cambiare anche in mediana. Secondo l’indiscrezione, infatti, Zakaria sarebbe felice di tornare in bianconero se la sua avventura al Chelsea non dovesse continuare come sembra.

Calciomercato Juventus, se salta Allegri ritorna Zakaria

Zakaria dopo l’arriva a gennaio lo scorso anno è stato davvero poco in bianconero, nonostante ci sia stato un momento dove sembrava uno dei potenziali titolari del centrocampo. Ultimamente il giocatore non ha lasciato nemmeno così tante parole lusinghiere sullo stile di gioco e di allenamento adottato in bianconero, pertanto, quelle piccole frecciatine potevano essere dirette alla guida tattica di Allegri che potrebbe, stando all’indiscrezione, non avere esaltato al massimo le potenzialità del centrocampista.

In tal senso, qualora, appunto, la Juventus dovesse cambiare radicalmente la dirigenza e quindi anche l’allenatore, lo svizzero potrebbe fare ritorno a Torino dopo una breve parentesi al Chelsea. Ma ovviamente questo è ancora da capire visto che i blues potrebbero decidere di riscattarlo e quindi tenerlo definitivamente. Tutto verrà deciso dunque soltanto alla fine dell’anno laddove tutto sarà decisamente più chiaro anche a livello dirigenziale.