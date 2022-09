Intreccio stellare: Di Maria saluta subito la Juventus. Il Fideo, potrebbe dire immediatamente addio dopo solamente una stagione

L’inizio di Di Maria non è stato dei migliori in casa Juventus. E la prima parte di stagione, conclusasi con la sconfitta di Monza e con annessa espulsione, ha gettato pure dei dubbi sulla bontà dell’operazione. Non si discutono ovviamente le qualità tecniche del giocatore che in quei pochi minuti che ha giocato ha fatto vedere di che pasta è fatto, ma le condizioni fisiche e anche la forza caratteriale. In Serie A, così come successo in Lombardia, sul Fideo scatterà quasi sempre una marcatura a tutto campo: e questo potrebbe essere un problema soprattutto se lui non riuscisse a mantenere la calma e a non rispondere alle continue “provocazioni” che ci saranno. In fondo, e nemmeno tanto, lo temono tutti. Ed è per questo che si gioca “sporco”.

Bene, elgoldigital, analizza proprio il momento del giocatore argentino rilanciando pure delle voci di mercato che lo vedono protagonista. Di Maria ha firmato un solo anno di contratto con la società bianconera e le sue intenzioni sarebbero quelle di tornare in Argentina per chiudere la carriera. Ma qualora decidesse nel corso dell’anno di rimanere in Europa, allora la destinazione è presto scelta.

Intreccio stellare con Messi, Di Maria al Barcellona

Dalla Spagna sono convinti che la possibilità di un ritorno di Messi in Catalogna sia possibile e siccome il Barcellona non sono l’ultima estate ma anche nelle altre sessioni di mercato ha cercato con insistenza Di Maria, allora potrebbe tornare alla carica per farlo giocare di nuovo con la Pulce. Tutto ovviamente sta alla decisione del Fideo che lui stesso maturerà nel corso di questi mesi. E non è nemmeno del tutto da scartare l’ipotesi di una permanenza in bianconero a patto che le cose cambino sotto tanti aspetti. Mesi di passione, insomma. Mesi di indiscrezioni e di illazioni.