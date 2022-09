Juventus, Allegri ha un’arma in più: pienamente recuperato

Si avvicina per la Juventus il momento del ritorno in campo, visto che domenica se la dovrà vedere contro il Bologna di Thiago Motta.

Una partita che nasconde tante insidie per i bianconeri, che non possono permettersi altri passi falsi dopo quelli commessi all’inizio di questa stagione. Persi punti per strada in campionato e in Champions che potrebbero pregiudicare il cammino della squadra di Allegri. Chiamato insieme ai suoi ad un pronto riscatto nelle prossime sfide.

Il calendario è fitto e sarà molto importante che l’infermeria si svuoti giorno dopo giorno. Per affrontare al meglio le tante gare ravvicinate servirà il turnover e la possibilità di gestire al meglio tutti gli uomini della rosa. Con una notizia positiva che arriva per l’allenatore.

Juventus, Miretti si è allenato in gruppo: è a disposizione

Come ha annunciato anche il giornalista Giovanni Albanese su Twitter, mister Allegri potrà contare per la partita contro il Bologna su una pedina in più, vale a dire Fabio Miretti. Il giovane talento bianconero ha recuperato dall’infortunio in breve tempo e farà parte dell’elenco dei convocati. La palla adesso passa al tecnico, che più di una volta in questo inizio di stagione gli ha dato fiducia da titolare.

Anche altri centrocampisti come Locatelli e Rabiot sono al rientro, per cui Allegri dovrà ben valutare chi schierare senza dimenticare che all’orizzonte ci sono poi tante partite da affrontare in poco tempo. La gestione della rosa sarà fondamentale per dare una volta alla stagione nelle prossime gare.