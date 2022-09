Verso Juventus-Bologna, Allegri tra dubbi e certezze

La Juventus è entrata nel vivo della stagione e ora si prepara ad altre partite chiave per il suo cammino in Italia e in Europa.

Si torna a giocare infatti dopo la sosta per le nazionali e non c’è dubbio alcuno sul fatto che gli uomini di Allegri sono attesi ad un pronto riscatto contro il Bologna. Il cammino dei bianconeri fin qui non è stato del tutto soddisfacente, visto che in serie A sono arrivate solo due vittorie su sette gare disputate mentre in Champions League è a rischio la qualificazione dopo le due sconfitte in due gare.

C’è tempo per rimediare, a patto però di non commettere troppi errori sul cammino. Specie da qui fino all’arrivo della lunga sosta che ci sarà da metà novembre in poi per i mondiali che si giocheranno in Qatar. Per fortuna di Allegri l’infermeria si sta pian piano svuotando e l’allenatore potrà contare su maggiori soluzioni per le tante gare che si giocheranno in tempi ristretti.

Juventus, Allegri dovrebbe puntare sul 3-5-2

Valutare bene le condizioni dei suoi uomini prima di scegliere l’undici titolare. Allegri sa bene che dovrà gestire nel migliore dei modi la rosa in questo periodo. E contro il Bologna dovrebbe ripartire dal 3-5-2, complice anche l’assenza di Di Maria per squalifica. Tornerà Szczesny tra i pali, mentre in difesa il tecnico dovrebbe andare sul sicuro con Bremer e Danilo ai lati di Bonucci. Cuadrado e Kostic come esterni, mentre in mezzo con Paredes regista si rivedranno Locatelli e Rabiot, al rientro. In attacco ovviamente Vlahovic affiancato da Milik, anche se le sorprese sono sempre dietro l’angolo.