Calciomercato, l’Inter gela la Juve: blitz improvviso di Marotta

E’ ormai arrivato il momento di tornare in campo per la Juventus ma sono sempre le voci di calciomercato a tenere banco in casa bianconera.

Il 2023 si sta avvicinando e non ci sono dubbi che il nuovo anno solare sarà molto importante per il processo del rinnovamento dell’organico, volto a far sì che la Juve possa essere una squadra sempre più forte e ambiziosa. Nel frattempo però i tifosi e la dirigenza si aspettano delle risposta dal campo, visto che finora non sono arrivati i risultati sperati.

In ritardo sia in campionato che in Champions, l’undici di Allegri è chiamato a grandi prove da qui fino alla sosta per i mondiali in Qatar. Solo così non si comprometterà la stagione. Nel frattempo la dirigenza è chiamata a fare il punto della situazione e capire se ci sarà la necessità di effettuare qualche intervento in chiave mercato già nel prossimo mese di gennaio. O se rimandare gli acquisti alla prossima estate.

Calciomercato Juventus, anche l’Inter interessata a Soyuncu

La rosa bianconera ha ancora la necessità di nuovi tasselli, specie per quanto riguarda il pacchetto arretrato. E uno dei nomi che in questi mesi è stato accostato alla Juve è quello di Caglar Soyuncu, 26enne centrale che milita con la maglia del Leicester. Squadra dalla quale sembra destinato a partire.

ÖZEL | Chelsea, Inter ve Villarreal, Çağlar Söyüncü’yü kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) September 30, 2022

In Turchia si registrano già dei rumors sul suo futuro e oltre a Chelsea e Villarreal bisogna registrare anche l’interesse dell’Inter di Marotta. Che potrebbe essere una rivale molto pericolosa qualora la Juve voglia affondare il colpo sul giocatore turco.