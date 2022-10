Calciomercato Juventus, volano gli stracci: cala il gelo con club ed allenatore

Calciomercato Juventus, situazione decisamente incrinata tra il giocatore e l’ambiente, adesso la situazione potrebbe complicarsi.

Una situazione che non è piaciuta ai tifosi ma anche alla società. Il fatto riguarda Rodrigo De Paul.

L’obiettivo a centrocampo dei bianconeri, adesso all’Atletico Madrid, avrebbe fatto infuriare i tifosi ma anche la dirigenza dell’Atletico Madrid. Come riporta ‘Fichajes’, la questione riguarderebbe una settimana di ferie chiesta dal giocatore per questioni personali. Stando alla ricostruzione, De Paul perderà anche la partita di Champions League contro il Bruges. Ma la foto che è uscita di lui a Miami a vedere la premiazione della fidanzata non è passata certo inosservata, facendo infuriare tutti.

De Paul fa infuriare i tifosi dell’Atletico Madrid

Il centrocampista argentino è infatti stato giudicato in base a delle foto che sono circolate sui social network. In queste immagini, le cosiddette questioni personali per le quali il giocatore ha deciso di assentarsi questa settimana, si traducono in un viaggio a Miami per assistere ad un galà di premiazione dal vivo in cui è stata premiata la fidanzata cantante dello stesso giocatore.

Un caso che ha fatto arrabbiare non solo i supporter ma anche lo stesso allenatore Simeone che adesso potrebbe prendere severi provvedimenti. Non è quindi scontato che il futuro di De Paul sia saldo a Madrid, anzi, dopo questo episodio la sua situazione potrebbe incrinarsi ulteriormente aprendo ad un ipotetica cessione. Come sappiamo, i bianconeri sono un club tuttora interessato al centrocampista argentino. Staremo a vedere, dunque, cosa succederà nel presente del giocatore.