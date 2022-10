Allegri ‘contestato‘: polveriera Juventus alla lettura della formazioni

Juventus-Bologna, fischi ad Allegri alla lettura delle formazioni: ecco i dettagli.

Da pochi istanti è iniziata la prima frazione di gioco di Juventus-Bologna. all’Allianz Stadium i bianconeri si giocano molto, dal momento che devono rispondere immediatamente alle critiche ed agli scarsi risultati dell’ultimo periodo.

Tuttavia, che l’atmosfera sia bollente non è certo una novità, ulteriormente confermato dalle risposte fornite dal pubblico presente all’Allianz Stadium. Alla lettura delle formazioni, infatti, sono arrivati fischi piuttosto rumorosi per Max Allegri, all’indirizzo del quale sono arrivati cori non proprio lusinghieri. La torcida bianconera sta invitando ripetutamente la squadra a mostrare gli attributi, per gettarsi alle spalle il periodo no e ritornare ad un successo che sarebbe di fondamentale importanza non solo per la classifica. Per la prima volta dall’inizio della stagione , però, anche il pubblico dello Stadium ha preso posizione contro Allegri, che invece nelle scorse settimane era bersagliato soprattutto sui social.