Juventus-Bologna, Allegri a sorpresa: esclusione top last minute

E ‘ iniziato il conto alla rovescia per la partita che questa serà vedrà la Juventus protagonista contro il Bologna di Thiago Motta.

Siamo arrivati ormai all’ottava giornata di serie A e si torna in campo dopo la sosta per gli impegni delle varie nazionali. Prima dello stop la Juventus ha palesato alcune difficoltà in Italia e in Europa, e del resto la classifica lo conferma. L’undici di Allegri deve recuperare terreno da chi gli sta davanti in serie A, visto che finora ha vinto due partite su sette.

Ancor peggiore è stato il ruolino di marcia in Champions League, visto che finora la Juve ha sempre perso e sta mettendo a rischio la qualificazione agli ottavi di finale. Eliminazione che sarebbe dura da digerire non solo dal punto di vista sportivo ma anche da quello economico, visti gli introiti che verrebbero a mancare.

Juventus, Danilo fuori dai titolari contro il Bologna?

Il calendario da oggi fino alla sosta per i mondiali che si giocheranno in Qatar nella seconda metà di novembre è molto fitto per i bianconeri, che spesso e volentieri giocheranno ogni tre giorni. Allegri nel frattempo spera di recuperare più pedine possibili dall’infermeria e dovrà essere bravo a gestire le energie dei suoi uomini. Per questo motivo – come ha riportato la Gazzetta dello Sport – non è da escludere che questa sera possa esserci una esclusione a sorpresa, quella di Danilo. Allegri infatti potrebbe decidere di preservarlo in vista delle prossime gare, in primis quella di Champions contro il Maccabi Haifa. Il suo posto potrebbe essere preso da Alex Sandro, ma potrebbero avere delle chance anche Gatti e Rugani.