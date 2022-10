UFFICIALE, lesione del legamento: salta Milan-Juventus

UFFICIALE, lesione del crociato e niente Milan-Juventus. Ecco tutti gli aggiornamenti legati alle condizioni del giocatore.

Dopo due settimane, nemmeno facilissime, senza calcio giocato, si può finalmente tornare a parlare delle squadre di club, non solo dal punto di vista delle questioni di mercato che avevano interessato soprattutto questi giorni di congedo del campionato. Plurimi i fattori attenzionati in casa bianconera, laddove c’è adesso non poca attesa circa la gara con il Bologna, in programma fra una manciata di ore.

Servirà una risposta da parte degli uomini di Allegri, reduci dall’ennesimo passo falso del campionato, contraddistinto dallo scacco con il Monza macchiato anche dall’espulsione con squalifica di un Di Maria apparso troppo nervoso. In attesa di comprendere quelle che saranno le risposte arrivano intanto importanti aggiornamenti legati al big match con il Milan.

Infortunio al crociato per Saelemakers, salta Milan-Juventus

Quest’ultimo sarà uno dei tanti banchi di prova che attenderanno la Juventus in questa fase, destinata ad avere un’ingerenza forse decisiva per quello che sarà il futuro della squadra e non solo di Massimiliano Allegri. Vedremo a breve quelle che saranno state e contromisure adottate in questi giorni mentre, tornando a Milan-Juventus, giungono in casa rossonera delle notizie tutt’altro che esaltanti.

L’esterno di Pioli, Saelemakers, ha rimediato una lesione al crociato che lo terrà fuori sicuramente più di un mese a causa della lesione al legamento collaterale mediale rimediato nella partita del Castellani di di ieri sera.