Kolo Muani e un altro top player dalla Serie A: coppia d’attacco esplosiva

La Juventus è pronta a formare una coppia d’attacco davvero esplosiva: al fianco di Kolo Muani ci sarà un altro top player dalla Serie A

Il 4-0 subito in casa contro l’Atalanta, una delle sconfitte interne più pesanti della sua storia, ha aperto nuove e profonde riflessioni in casa Juventus riguardo quello che sarà il futuro della squadra.

Le cinque vittorie consecutive avevano illuso i bianconeri che si erano portati a ridosso delle prime posizioni e i tifosi sognavano una clamorosa rimonta scudetto, ma la Dea ha riportato tutti coi piedi per terra. Una batosta terribile, quasi brutale, quella subita dalla Juventus che ora, tagliata definitivamente fuori dalla lotta per il titolo, dovrà pensare a conquistare il quarto posto valevole per la qualificazione alla prossima Champions League che la dirigenza ritiene ora obbligatoria.

Tuttavia, anche in caso di quarto posto, Thiago Motta sembra destinato a lasciare la Juventus dopo appena un anno. In questa stagione ci sono stati troppi alti e bassi, mentre le partite chiave sono state tutte cannate dall’allenatore bianconero, eliminato sia dalla Champions League che dalla Coppa Italia da avversari non certo irresistibili. Motta, però, non dovrebbe essere l’unico a pagare il conto per una stagione simile e anche in rosa si prospetta una rivoluzione.

Cristiano Giuntoli è al lavoro per rinforzare ulteriormente e la rosa e, mentre in uscita c’è un Vlahovic ormai già con la valigia in mano, in attacco si è alla ricerca di un top player da mettere al fianco di Kolo Muani. Secondo quanto rivelato dal giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani, l’obiettivo prioritario di Giuntoli per l’attacco porta il nome di Victor Osimhen.

Juventus, arriva Osimhen: Trevisani fa sognare i tifosi

Victor Osimhen è sempre stato un giocatore che piace tantissimo alla Juventus e la prossima estate potrebbe essere quella giusta per vederlo a Torino. A dichiararlo è stato il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani che intervenuto nella trasmissione Twitch a tinte bianconere LiveBianconera, ha fatto sapere come l’attaccante nigeriano è il prescelto per giocare al fianco di Kolo Muani.

Trevisani è stato netto nelle sue dichiarazioni ed è sicuro del fatto che sarà l’attaccante nigeriano a far coppia con Kolo Muani che arriverà a titolo definitivo dal PSG. Al termine della stagione, Osimhen rientrerà al Napoli dal prestito al Galatasaray, ma per lui in terra partenopea non c’è più posto e la Juventus sarebbe pronta ad approfittarne.

I bianconeri, però, non sono l’unico club sulle tracce di Osimhen sul quale è forte anche l’interesse dell’Arsenal che vorrebbe rendere realtà il suo sogno di giocare in Premier League. A complicare le cose c’è anche la volontà del Napoli che non ha alcuna voglia di trattare con la Juventus e cedergli quello che è stato uno dei suoi migliori giocatori come fece con Higuain. Ad ogni modo, il possibile arrivo di Osimhen fa sognare i tifosi bianconeri che sono ormai stufi di Vlahovic ed accoglierebbero a braccia aperte un top player come il nigeriano.