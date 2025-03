Ha vinto uno Scudetto a Milano, ora va alla Juve: ecco l’erede di Motta

Vinto lo scudetto a Milano, adesso, c’è già l’erede di Motta. Ecco di chi si tratta, tutti i dettagli della situazione.

La Juventus potrebbe presto dover fare una scelta importante per la panchina e il primo nome che circola con insistenza è quello di Igor Tudor. L’ex tecnico dell’Olympique Marsiglia e Lazio, già passato da Torino sia come giocatore che come vice di Andrea Pirlo, sembra essere il candidato numero uno per un eventuale ruolo da traghettatore. Tuttavia, secondo quanto riportato da Juventibus, nella corsa potrebbe essersi inserito Stefano Pioli.

L’ex tecnico del Milan, infatti, starebbe monitorando la situazione con interesse, e il suo nome potrebbe diventare un’opzione concreta nel caso in cui la dirigenza bianconera decidesse di cambiare guida tecnica. Pioli potrebbe essere tentato da una nuova sfida, soprattutto in un ambiente come quello juventino, che lo ha già sfiorato in passato senza mai concretizzare un vero approccio.

Pioli alla Juventus: c’è anche il suo nome come erede di Motta

La Juventus sta valutando il futuro della propria panchina e, secondo quanto riportato da Juventibus, il primo nome per un ruolo da traghettatore sarebbe Igor Tudor. L’ex difensore bianconero, che ha già avuto esperienze da allenatore sia in Italia che all’estero, è considerato un profilo adatto per gestire la squadra in una fase di transizione. Tuttavia, nelle ultime ore è spuntata un’ipotesi clamorosa: Stefano Pioli potrebbe inserirsi nella corsa alla panchina juventina.

L’ex tecnico del Milan è stato protagonista di un ciclo vincente con i rossoneri, riportandoli allo scudetto nel 2021-22 dopo undici anni di attesa. Con un gioco basato su intensità, verticalità e valorizzazione dei giovani, Pioli ha costruito una squadra capace di competere ai massimi livelli, raggiungendo anche una semifinale di Champions League.

Per la Juventus, Pioli rappresenterebbe un’opzione intrigante: un allenatore esperto, vincente in Italia e con una conoscenza approfondita della Serie A. Non è la prima volta che il tecnico parmigiano viene accostato ai bianconeri: già in passato il suo nome è stato considerato, ma senza mai arrivare a una reale trattativa. Questa potrebbe essere l’occasione giusta per cambiare la storia, ricordando, però, che Tudor rimane, ad oggi, ancora la prima scelta in caso di cambio tecnico.