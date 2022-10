Ultim’ora Juventus, poker di recuperi ufficiali: ecco i convocati

Tutto pronto per la sfida che questa sera per l’ottava giornata di serie A vedrà la Juventus affrontare il Bologna di Thiago Motta.

Fischio d’inizio alle ore 20.45 allo Stadium per una partita che la Juventus deve assolutamente portare a casa. Per muovere la classifica e avvicinarsi alle posizioni che contano, vero, ma anche per spegnere sul nascere le voci di una crisi per la formazione di Allegri. Che finora non ha rispettato le promesse della vigilia ed è in ritardo sulla tabella di marcia sia in campionato che in Europa.

Finora l’allenatore livornese ha dovuto spesso fare i conti con problemi legati all’infermeria. Tanti calciatori acciaccati ne hanno limitato le scelte, anche se chi gioca con la maglia bianconera non può essere diviso tra titolare o riserva. Chi fa parte della rosa è un campione chiamato a rappresentare al meglio la maglia della Juve.

Juventus, Allegri può contare su Miretti, Rabiot, Alex Sandro e Locatelli

E’ stato diramato l’elenco dei convocati bianconeri per la sfida di questa sera e la lista conferma le indiscrezioni della vigilia, ovvero che Allegri potrà contare su Miretti, Rabiot, Alex Sandro e Locatelli. Tutti e quattro sono pienamente recuperati e dunque sono a disposizione del tecnico, che dovrà valutare chi far giocare o meno dal primo minuto.

E’ soprattutto il centrocampo che può respirare. Le partite da giocare da qui fino alla sosta per i mondiali saranno tante e finalmente Allegri ha delle pedine in più da far ruotare sia in serie A che in Champions League. Stando agli ultimi rumors Rabiot e Locatelli hanno molte chance di giocare titolare.