Calciomercato Juventus, ossessione Cuadrado: ‘tradimento’ in Serie A

Calciomercato Juventus, l’esterno colombiano potrebbe rimanere in Serie A ma non in bianconero: suggestione che allarma i tifosi.

Un inizio di stagione non al massimo delle aspettative per Juan Cuadrado che negli anni ha sempre regalato performance importanti. L’esterno colombiano è da sempre uno dei talismani della Juventus e uno dei pupilli di Allegri ma questo inizio di stagione, decisamente più problematico di altri, non l’ha visto al top della forma.

In scadenza di contratto a fine stagione, il colombiano potrebbe non essere rinnovato e ciò rappresenterebbe da parte dei bianconeri, la possibilità di perderlo a zero a fine stagione o di cederlo già a gennaio facendosi un piccolo tesoretto. Ma sulle tracce dell’esterno, come scrive ‘Calciomercato.com’, potrebbe esserci una rivale non gradita dai tifosi.

Calciomercato Juventus, Inter sulle tracce di Cuadrado

Stando alle indiscrezioni, infatti, uno dei club maggiormente interessati a Cuadrado sarebbe la rivale numero uno dei bianconeri ai vertici del campionato italiano, si tratta dell’Inter di Marotta. Stando infatti all’indiscrezione, il club nerazzurro vorrebbe un rinforzo del genere sulle fasce.

Cuadrado era già stato sotto i riflettori dei nerazzurri la scorsa estate ma adesso Marotta potrebbe fare leva sul buon rapporto instaurato tra i due ai tempi della Juventus. Da capire se lo faranno a giugno quando Cuadrado sarà libero di firmare a zero, oppure già a gennaio. Anche se visti i pochi giocatori a disposizione in quel ruolo, difficilmente i bianconeri si libereranno di Cuadrado già nella sessione del mercato invernale.